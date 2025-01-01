На участках улиц Осинской и Советской в Перми ограничат движение Здесь проводится капитальный ремонт фасада здания Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 24 марта по 1 июля 2025 года в Перми закрывается проезд на участке ул. Осинской (от дома №14 до пересечения с ул. Советской) и на ул. Советской (от Осинской до дома № 69). Об этом сообщили в минтрансе региона.

По информации, предоставленной Центром безопасности дорожного движения Пермского края, данные меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность в период проведения капитального ремонта фасада здания.

Администрация города обращается к водителям с просьбой проявить терпение и учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездок.

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