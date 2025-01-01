В Перми участники убийства предпринимателя Лукова предстанут перед судом Завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, отделом по расследованию особо важных дел, завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан. Они обвиняются в подстрекательстве и пособничестве в заказном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, а также в организации такого убийства и незаконном приобретении оружия (статьи 33 и 105, 222 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие установило, что партнёр жертвы по бизнесу задумал его устранение, чтобы завладеть контролем над предпринимательской деятельностью и доходами. Мотивом также являлось предотвращение судебного оспаривания сделки и сохранения доли в собственности на помещение в Перми. Обвиняемый предложил своему знакомому организовать убийство предпринимателя за определенную плату, на что тот дал согласие.

Как ранее писал «Новый компаньон», убитым является пермский бизнесмен Александр Луков. Его сын Денис рассказывал, что конфликт между отцом и другим предпринимателем, Русланом Шардаковым, случился из-за ситуации с недостроенным зданием по ул. Цимлянской, 23а, которое изначально принадлежало погибшему.

Напомним, 5 октября 2023 года в Перми убили бизнесмена Александра Лукова. В тот день он приехал к своему бару на ул. Первомайской, а когда вышел из машины, в него несколько раз выстрелили. Бизнесмен погиб на месте. Следком по региону возбудил уголовное дело, а в декабре того же года предполагаемого заказчика убийства задержали. Обвинение предъявили бывшему партнёру убитого по бизнесу Руслану Шардакову.

Позже были задержаны два предполагаемых посредника в организации убийства. Это Андрей и Роман Широковы (отец и сын). Непосредственного убийцу пока так и не нашли.

Сын убитого пермского бизнесмена Александра Лукова Денис рассказал СМИ, что Роман Широков, который проходит по делу в качестве соучастника преступления, подписал контракт с Минобороны РФ и 6 марта отправился из СИЗО на СВО.

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