В Перми согласовали застройку пустыря у школы в Закамске
«Кинетика» возведёт шестиэтажный жилой дом
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Перми одобрила повышение этажности строительства объектов до шести этажей на земельном участке по ул. Худанина, 4 в Закамске. Территория находится в жилой зоне среднеэтажной застройки Ж-2, рядом со школой № 87.
Здание планирует возвести ООО «Специализированный застройщик «Кинетика». Заявление было повторно рассмотрено комиссией 21 марта после общественных обсуждений. Как сообщила на заседании представитель краевого минимущества, во время обсуждений замечаний и предложений по проекту не поступило.
Ранее на комиссии заявление девелопера было рассмотрено в ноябре. Компания построит на пустыре площадью почти 0,4 га жилой дом на 117 квартир с элементами благоустройства. В данный момент максимально разрешённая высота зданий на участке — четыре этажа. Повышение допустимо в рамках 60%.
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