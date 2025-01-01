В Перми согласовали застройку пустыря у школы в Закамске «Кинетика» возведёт шестиэтажный жилой дом Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадастровая карта

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Перми одобрила повышение этажности строительства объектов до шести этажей на земельном участке по ул. Худанина, 4 в Закамске. Территория находится в жилой зоне среднеэтажной застройки Ж-2, рядом со школой № 87.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Здание планирует возвести ООО «Специализированный застройщик «Кинетика». Заявление было повторно рассмотрено комиссией 21 марта после общественных обсуждений. Как сообщила на заседании представитель краевого минимущества, во время обсуждений замечаний и предложений по проекту не поступило.

Ранее на комиссии заявление девелопера было рассмотрено в ноябре. Компания построит на пустыре площадью почти 0,4 га жилой дом на 117 квартир с элементами благоустройства. В данный момент максимально разрешённая высота зданий на участке — четыре этажа. Повышение допустимо в рамках 60%.

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