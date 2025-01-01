В Перми в районе ДКЖ затопило несколько улиц Причиной оказался прорыв магистрального водовода Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Утром в понедельник, 24 марта, в Перми в районе ДКЖ произошло масштабного подтопление улиц. По сообщениям очевидцев в соцсетях, вода текла рекой по улицам Вавилова, Рабочей, Локомотивной, Строителей и др. Часть домов Дзержинского и Ленинского районов осталась без воды из-за понижения давления в сетях.

В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, что снижение давления в водопроводной сети Дзержинского, Ленинского и Мотовилихинского районов произошло в 7 утра. На место происшествия была отправлена оперативная группа специалистов. Причиной оказался прорыв магистрального водовода диаметром 600 мм, расположенного по адресу ул. Вавилова, 13.

В настоящее время давление воды в сетях Дзержинского и Ленинского районов постепенно восстанавливается. Компания осуществляет переподключение потребителей, чтобы минимизировать количество домов, оставшихся без воды.

Ведётся подготовка организации земляных работ в месте порыва.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.