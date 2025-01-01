На пожаре в частном доме в Перми пострадал один человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 23 марта, в 19:35, в диспетчерскую службу МЧС поступил экстренный вызов о возгорании, произошедшем в Перми, на ул. Краматорской. Для оперативного реагирования на место происшествия были отправлены пожарные расчеты: 27 спасателей и семь единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

По прибытии первого отряда пожарных было установлено, что огнём охвачены жилой дом, баня и хозяйственные постройки на прилегающей территории.

До приезда пожарных расчётов из горящего здания самостоятельно выбрались два человека. Погибших нет, но один мужчина получил травмы.

Предварительная площадь пожара — 92 кв. м.

Локализовать распространение огня удалось в 20:00. Полностью открытое горение было ликвидировано в 20:38.

В данный момент проводятся необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств и причины возникновения пожара.

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