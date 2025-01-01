На мясокомбинате в Прикамье выпущена дебютная партия колбасы премиум-класса Её отправили на сертификацию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На мясокомбинате «Петровский мясной дом» выпущена первая партия колбасы премиум-класса. Об этом со ссылкой на владельца предприятия и депутата регионального заксобрания Алексея Петрова сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По заявлению Петрова, часть партии направлена на экспертную оценку для получения необходимой сертификации.

Напомним, в конце февраля на предприятии были запущены первые две камеры для производства сыровяленого сервелата. Каждая из камер имеет производительность 200 кг в месяц. Один из видов сервелата — коньячный.

Ранее сообщалось о планах депутата Алексея Петрова по запуску производства сыровяленых деликатесов, включая хамон, на базе его мясокомбината в Кудымкаре. Стоимость 1 кг продукции будет начинаться от 1 тыс. руб. Продукция будет реализовываться через сеть магазинов «Петровский. Наши продукты».

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