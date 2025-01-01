На матче в Красноярске «Парма» уступила «Енисею» Это уже третий проигрыш в чемпионате Единой лиги Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал БК «ПАРМА»

В Красноярске 23 марта состоялся матч чемпионата Единой лиги ВТБ между командами «Пармы» и «Енисея». Игроки пермской команды, несмотря на упорную игру, проиграли сибирским коллегам со счётом 79:73.

Лучшим игроком в поединке с «Енисеем» в составе «Пармы» стал Гарретт Нэвелс. Он набрал 20 очков, сделал 7 подборов и 3 передачи.

«Как мы и ожидали, матч получился с большим количеством физического контакта. Мы пробили очень мало штрафных — всего 14. Любой проход соперника был жёстким. Мы должны уметь играть в такой контакт, когда ничего не фиксируется, особенно толчки и выдавливания наших игроков из-под кольца. Всё, что мы забили, — это броски с дистанции через руки», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Фото: ТГ-канал БК «ПАРМА»

По его словам, во второй четверти случился провал: «Енисей» отыграл много очков и вышел вперёд.

«На мой взгляд, это был ключевой момент встречи. Но мы поговорили с ребятами в перерыве, вышли с нужным настроем в третьей четверти и выиграли её «+4». На выездах, когда против нас начинают играть жёстко, на грани фола, мы теряем фокус. Но, несмотря на это, мы должны биться и проявлять мужской характер», — отметил Пашутин.

Фото: ТГ-канал БК «ПАРМА»

Для «Енисея» это уже 13-я победа в сезоне (10-е место в турнирной таблице). «Парма» занимает восьмую строчку. Для пермского клуба поражение в Красноярске стало третьим проигрышем в чемпионате Единой лиги.

Напомним, ранее в домашнем матче «Парма» вырвала победу у московской команды МБА-МАИ. Счёт составил 90:86.

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