«Парма» в домашнем матче вырвала победу у МБА-МАИ Счёт составил 90:86 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 19 марта встретился в домашнем матче с московской командой МБА-МАИ.

По сообщениям телеграм-канала баскетбольного клуба, матч получился напряжённым. На перерыв игроки уходили с равным счётом — 47:47. В тяжёлой концовке пермякам удалось вырвать победу, по выражению телеграм-канала, «оставив все силы на паркете УДС «Молот».

Лидерами игры стали: Ройс Хэмм (20 очков + 5 подборов), Гарретт Нэвелс (20 очков + 2 подбора), Александр Захаров (14 очков + 5 подборов), Александр Шашков (10 очков + 6 подборов + 3 передачи), Самсон Руженцев (10 очков + 7 подборов + 3 передачи) и Стэнли Уиттакер (12 очков + 4 подбора + 6 передач).

29 марта «Парме» предстоит встретиться в домашней игре с «Самарой».





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