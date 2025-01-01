В Прикамье простятся с погибшим под Авдеевкой Виталием Сосниным Военнослужащего похоронят в Оханске Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского округа

В Оханском округе простятся со стрелком мотострелковой бригады Виталием Сосниным, погибшим 2 марта в зоне боевых действий под Авдеевкой. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Оханска.

Военнослужащему было 45 лет. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

«Он будет захоронен со всеми воинскими почестями на родине», — рассказали местные власти.

Траурный митинг начнётся в 11:00 в Оханском КДЦ. Администрация Оханского округа соболезнования семье погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон»,в Пермском крае простятся с тремя погибшими участниками СВО: один из них из Барды, а двое из Александровска.

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