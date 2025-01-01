На СВО убили воевавшего на стороне ВСУ пермяка Антона Зырянова* заочно арестовали за экстремизм и обвиняли в госизмене Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале сообщил о гибели в зоне СВО уроженца Перми Антона Зырянова*, которого обвиняли в госизмене.

По словам Поддубного, это произошло на Купянском направлении.

В России правоохранители завели на Зырянова* возбуждено уголовное дело по статье о государственная измена. По версии следствия, вместе с другим жителем Прикамья Дмитрием Стрелковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), он перешел на сторону вооруженных сил Украины.

Как ранее писал «Новый компаньон», весной 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении уроженцев Пермского края 27-летнего Антона Зырянова и 24-летнего Дмитрия Стрелкова (оба внесены в список террористов и экстремистов). По версии силовиков, пермяков завербовали в вооружённые силы Украины, и с 2022 года они воевали на стороне Киева. Позже молодых людей объявили в розыск, им грозил пожизненный срок.

Интересно, что в 2019 году обоих пермяков заочно осудили за экстремизм и умышленное уничтожение имущества — они пытались поджечь офис «Единой России» в Перми.

* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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