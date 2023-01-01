В отношении двух жителей Пермского края ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене По версии ФСБ, пермяки воюют на стороне Киева Поделиться Твитнуть

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении уроженцев Пермского края 27-летнего Антона Зырянова и 24-летнего Дмитрия Стрелкова. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По версии ФСБ, пермяки были завербованы в Вооружённые силы Украины, и с 2022 года стали воевать на стороне Киева. Сейчас Зырянов и Стрелков находятся в розыске, им грозит пожизненный срок.

Издание напоминает, что в 2019 году оба пермяка были заочно осуждены за экстремизм и умышленное уничтожение имущества.

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