В столкновении УАЗа и грузовика в Пермском крае пострадали люди Авария произошла на трассе Р-243 утром 22 марта Поделиться Твитнуть

фото: МБУ ПСС КМО

Водитель УАЗ оказался в ловушке внутри искорёженной кабины после серьёзной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург, об этом сообщили в Кунгурской поисково-спасательной службе.

Инцидент на трассе Р-243 произошёл утром 22 марта. Около 7:55 утра в службу спасения поступил вызов от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Сообщалось о столкновении грузового автомобиля «Мерседес» и УАЗ на 86-м километре автодороги. В аварии были пострадавшие.

На место ДТП выдвинулись спасатели из группы оперативного реагирования № 1. По прибытии выяснилось, что водитель УАЗ заблокирован в кабине. Спасатели обеспечили устойчивость транспортного средства и извлекли пострадавшего, мужчину 1989 г.р., после чего передали его бригаде скорой помощи.

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