В Перми обслуживание машины в автосервисе подорожало на 46% за год Средний чек составляет 9,9 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средний чек на обслуживание автомобиля в автосервисе за год вырос на 46% — до 9,9 тыс. руб. Такие данные приводит «Вкурсе.ру», ссылаясь на пермскую сеть магазинов автозапчастей и автосервисов GRAFIT.

По информации сооснователя сети Константина Волкова, на росте стоимости таких услуг отразились подорожание автозапчастей, а также заметное увеличение уровня зарплат в отрасли. По его словам, только за последний год цены на автозапчасти выросли на 10-25%. В частности, это произошло из-за сложностей с логистикой, колебания курса и повышения налоговой нагрузки.

Что касается роста зарплат, то за год он составил 27%. При этом больше всего выросли зарплаты у сотрудников шиномонтажа (достигли 89,2 тыс. руб.) и автослесарей (87,3 тыс. руб.). В то же время, по данным «Авито», в регионе представителям сферы технического обслуживания автомобилей в феврале 2025 года готовы были предлагать зарплату в 76 тыс. руб.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пермский дилер собирается продавать авто в Луганске. Он также создал в Донецке ООО, специализирующееся на техобслуживании автомобилей.

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