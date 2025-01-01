В Перми обслуживание машины в автосервисе подорожало на 46% за год
Средний чек составляет 9,9 тыс. руб.
В Перми средний чек на обслуживание автомобиля в автосервисе за год вырос на 46% — до 9,9 тыс. руб. Такие данные приводит «Вкурсе.ру», ссылаясь на пермскую сеть магазинов автозапчастей и автосервисов GRAFIT.
По информации сооснователя сети Константина Волкова, на росте стоимости таких услуг отразились подорожание автозапчастей, а также заметное увеличение уровня зарплат в отрасли. По его словам, только за последний год цены на автозапчасти выросли на 10-25%. В частности, это произошло из-за сложностей с логистикой, колебания курса и повышения налоговой нагрузки.
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