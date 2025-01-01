В Перми открылся первый фирменный магазин известного в России алкогольного бренда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми открылся филиал фирменного магазина алкогольного бренда Chateau Tamagne, принадлежащего компании «Кубань—Вино». Магазин находится в ЖК «Погода». Информацию об этом распространил telegram-канал in vino papulos.

«Chateau Tamagne хорошо работают во всех категориях от базового простого до резервного, делают достойные игристые», — отмечает издание.

Согласно данным 2ГИС, точный адрес торговой точки: ул. Серебристая, 14. На сайте производителя информация о новом магазине в Перми пока не представлена.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в Пермское УФАС поступило очередное заявление о ненадлежащей рекламе алкогольной продукции в магазине «Хмель и солод» (ул. Белинского, 31). Возбуждено дело по факту нарушения рекламного законодательства.

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