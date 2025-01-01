Реклама магазина «Хмель и солод» вновь вызвала подозрения Пермского УФАС Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермское УФАС поступило очередное заявление о ненадлежащей рекламе алкогольной продукции в магазине «Хмель и солод» (ул. Белинского, 31).

В рамках маркетинговой кампании клиентам предлагалось купить 200 литров пива для участия в розыгрыше.

Антимонопольная служба разъяснила, что законодательство о рекламе разрешает стимулирующие мероприятия, условием которых является приобретение алкоголя, но при условии, что призы — исключительно алкогольная продукция. В данном же случае среди призов были посещение сауны, набор роллов и абонемент на горнолыжный курорт, то есть товары и услуги, не связанные с алкоголем.

В отношении ООО «ХмельСолод» как распространителя рекламы возбуждено дело по факту нарушения рекламного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее владелец магазина «Хмель и солод» по ул. Белинского, 31 в Перми был уличён в незаконной рекламе алкоголя. Она была размещена на входе в магазин и обращена наружу, что является нарушением закона.

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