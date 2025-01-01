Пермские антимонопольщики уличили собственника пивного магазина в незаконной рекламе алкоголя Владельцу торговой точки грозит административная ответственность Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Как рассказали в пресс-службе Пермского УФАС, владелец магазина «Хмель и солод» на ул.Белинского, 31 в Перми незаконно рекламировал алкоголь.

В ведомстве пояснили, что реклама алкоголя, размещённая на входе в магазин, была обращена наружу. Таким образом, она направлялась на восприятие за пределами магазина, привлекая внимание к спиртосодержащему товару любого потенциального потребителя, в том числе детей. Кроме того, в этой рекламе не было информации о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

В итоге антимонопольное ведомство признало рекламу алкогольной продукции, которая продается в магазине «Хмель и солод», нарушающей закон «О рекламе».

В ходе рассмотрения дела собственник устранил нарушение.

Сейчас владельцу торговой точки грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ, отметили в Пермском УФАС.

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