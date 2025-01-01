Стали известны подробности смертельного пожара в Юсьвинском округе Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали подробности пожара 21 марта в д. Бажино в Юсьвинском муниципальном округе.

Возгорание произошло в комнате частного жилого дома на ул. Центральной. Информация поступила на пульт дежурного в 5 часов 50 минут.

К месту вызова были направлены 10 пожарных и четыре единицы техники.

В ходе тушения обнаружен погибший мужчина.

Площадь пожара составила 3 кв. м. О ликвидации открытого горения пожарные отчитались в 6 часов 10 минут.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Кудымкарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка обстоятельств смерти мужчины, погибшего при пожаре в частном домовладении в Юсьвинском МО.

В МЧС также сообщили, что за сутки 21 марта на территории Пермского края было ликвидировано 13 пожаров, из них четыре в Перми, два на территории Александровского муниципального округа, по одному пожару на территориях Пермского, Березниковского, Кудымкарского, Юсьвинского, Очёрского, Карагайского и Губахинского муниципальных образований. На пожарах имеются погибший и травмированные.

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