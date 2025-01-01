Пермские следователи изучают причины гибели на пожаре жителя Юсьвинского округа Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники Следственного комитета выясняют детали трагической гибели мужчины, причиной которой стал пожар.

Кудымкарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка обстоятельств смерти мужчины, погибшего при пожаре в частном домовладении.

Согласно предварительной информации, утром 21 марта 2025 года произошло возгорание в частном доме, находящемся в д. Бажино Юсьвинского округа Пермского края. После ликвидации пожара в помещении было обнаружено тело мужчины 1968 г.р.

На данный момент следователь осуществил осмотр места происшествия и назначил ряд судебных экспертиз для определения точных причин возникновения пожара и смерти гражданина. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.

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