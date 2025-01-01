В Перми продавца контрафактного алкоголя отправили в колонию на два года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники УФСБ пресекли попытку реализации крупной партии нелегального алкоголя. По информации ведомства, была выявлена подпольная точка производства и реализации спиртного, не имеющего необходимой маркировки. В результате спецоперации был задержан гражданин Азербайджана, у которого конфисковали свыше 7 тыс. литров контрафактной продукции.

Собранные улики были переданы в следственные органы ГУ МВД по Пермскому краю для дальнейшего разбирательства. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот немаркированного алкоголя в особо крупном размере.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого, осуждённый обязан выплатить штраф 300 тыс. руб.





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