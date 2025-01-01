Только 43% пермяков встречаются с коллегами вне работы
В то же время 23% не общались и не общаются с коллегами после работы
Примерно четыре из десяти пермяков (43%) регулярно встречаются с коллегами вне рабочего времени. Еще 5% опрошенных недавно начали общаться с сослуживцами за пределами офиса. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.
Наиболее популярные места для таких встреч — кафе, рестораны и парки. Так, 29% респондентов сообщили, что раньше встречались с коллегами в свободное время, но теперь прекратили это делать. В то же время 23% не общались и не общаются с коллегами после работы, утверждая: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.