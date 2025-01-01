Только 43% пермяков встречаются с коллегами вне работы В то же время 23% не общались и не общаются с коллегами после работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно четыре из десяти пермяков (43%) регулярно встречаются с коллегами вне рабочего времени. Еще 5% опрошенных недавно начали общаться с сослуживцами за пределами офиса. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Наиболее популярные места для таких встреч — кафе, рестораны и парки. Так, 29% респондентов сообщили, что раньше встречались с коллегами в свободное время, но теперь прекратили это делать. В то же время 23% не общались и не общаются с коллегами после работы, утверждая: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».

Мужчины чаще, чем женщины, сообщают о том, что продолжают общаться с коллегами. Женщины, напротив, чаще отмечают, что дружеские встречи остались позади.





Горожане старше 45 лет более склонны проводить время с коллегами в неформальной обстановке по сравнению с молодежью. Самыми открытыми к общению оказались люди с доходом до 50 тысяч рублей: среди них каждый второй (52%) готов встречаться с коллегами вне офиса. В то же время респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч рублей чаще заявляют, что раньше находили время для встреч с коллегами, но сейчас прекратили общение (49%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.