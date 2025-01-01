Глава СК РФ заинтересовался проблемой жильцов ветхого дома в прикамском Горнозаводске По словам жителей, долгое время дом находится в непригодном для проживания состоянии Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание по делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске Пермского края по ул. 30 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра следкома в своих социальных сетях.

Так, в приёмную главы СКР поступило обращение от местной жительницы. По её словам, долгое время дом находится в непригодном для проживания состоянии. В стенах есть трещины, а перекрытия и фундамент разрушены, говорится в обращении. Как отмечает женщина, дом аварийным не признали, несмотря на многочисленные жалобы граждан. Управляющая компания проводит только капитальный ремонт кровли.

В СУ СК России по Пермскому краю уголовное дело по данному факту было прекращено. Теперь главе краевого следкома Денису Головкину дали указание возобновить производство по уголовному делу и доложить о результатах расследования.









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