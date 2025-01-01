В Перми до конца октября ограничат движение транспорта на участке улицы 2-я Шоссейная Автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее Поделиться Твитнуть

Схема: пресс-служба краевого минтранса

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, с 22:00 21 марта до 00:00 31 октября ограничат движение транспорта по ул. 2-й Шоссейной — на участке от ул. Ленина до дома №15 по ул. 2-й Шоссейной.

В Центре безопасности дорожного движения Прикамья пояснили, что движение закроют, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми вводились временные ограничения движения всех видов транспортных средств на участке рядом с бывшим мини-рынком в микрорайоне Парковом — на ул. Комиссара Пожарского, от дома № 13б до ул. Водопроводной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.