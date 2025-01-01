В Перми ограничат движение транспорта у бывшего мини-рынка на Парковом Девелопер строящегося дома выполнит устройство коммуникаций Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми введут временные ограничения движения всех видов транспортных средств на участке рядом с бывшим мини-рынком в микрорайоне Парковом. Согласно распоряжению краевого минтранса от 13 марта, ограничения вводятся на ул. Комиссара Пожарского от дома № 13б до ул. Водопроводной.

Данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций. Период работ — с 00:00 20 марта до 00:00 21 марта. Подрядчик — «Ингрупп Девелопмент».

Ранее стало известно, что на месте снесённого мини-рынка на пр. Парковом, 36в структура «Ингрупп» — компания «Трэнта» возведёт многоквартирный жилой дом. Жилая площадь в восьмиэтажном здании составит 6,5 тыс. кв. м, коммерческие помещения займут 1,7 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены парковка на 36 машино-мест, детская площадка и спортивная зона.

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