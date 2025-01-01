В Перми выдано разрешение на строительство восьмиэтажки на месте мини-рынка на Парковом Дом должны ввести в эксплуатацию в 2027 году Поделиться Твитнуть

пр. Парковый, 36в / фото: наш.дом.рф

Компания «Трэнта», входящая в состав девелоперской группы «Ингрупп», получила официальное разрешение на строительство жилого дома по адресу пр. Парковый, 36в. Документ был выдан минимущества региона 24 февраля, о чём свидетельствует запись в Единой информационной системе жилищного строительства.

Планируется возведение восьмиэтажного дома на 140 квартир, с одним подъездом. Здание будет располагаться на участке площадью 3978 кв. м, где ранее находился мини-рынок на ул. Пожарского. Жилые помещения займут 6496 кв. м, а коммерческие — 1777 кв. м. Дом будет относиться к классу «комфорт», стены будут выполнены из монолита и кирпича. Проектом предусмотрены парковка на 36 машино-мест, детская площадка и спортивная зона.

Дом должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, выдача ключей намечена на 30 сентября 2027 года.

Напомним, в январе на Парковом завершился демонтаж мини-рынка на ул. Пожарского, функционировавшего с 90-х годов. Сообщалось о запуске на площадке нового девелоперского проекта по строительству жилья. Как указано на публичном портале Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, территория мини-рынка относится к зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. В этой зоне возможна застройка не выше восьми этажей с коэффициентом плотности 1,6.

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