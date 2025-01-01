На месте секонд-хэнда в Индустриальном районе Перми появится девятиэтажка Строительством займётся ГК «Родонит-Инвест» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «Специализированный застройщик «Родонит-Инвест» планирует строительство нового жилого дома в Индустриальном районе Перми. Речь идёт об участке по ул. Мира, 87 площадью 2,2 тыс. кв. м.

Застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении границ подзоны в девять этажей, а также дополнить предельные параметры, установив 0 этажей под нависающей частью вдоль ул. Мира, поскольку расположенное здание на участке в данный момент находится на отдалении от «красной линии».

Как сообщила представитель минимущества, сейчас на участке разрешено строительство объектов не выше шести этажей. Внесение изменений по высотности не превысит разрешённые 60%. Земельный участок попадает в границы требований к архитектурно-градостроительному облику. Фасадные решения уже разработаны и предложены к доработке. Проектом также предусмотрен подземный этаж, где будет расположена автопарковка.

Рассмотрев заявление, комиссия приняла решение направить проект на публичные слушания.

По данным «2ГИС», по ул. Мира, 87 сейчас находится двухэтажное кирпичное здание, помещения которого занимают секонд-хэнд и служба доставки.

ООО «СЗ «Родонит-Инвест» входит в ГК «Родонит-Инвест». В Индустриальном районе девелопером было возведено пять жилых комплексов, один из последних, который был сдан в эксплуатацию в 2024 году, — ЖК «Гончаров» по ул. Советской Армии, 82.

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