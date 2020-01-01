Олеся Максименко В Перми выданы разрешения на строительство двух многоквартирных домов Многоэтажки возведут в Ленинском и Индустриальном районах краевой столицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Власти Перми выдали разрешения на возведение в столице региона двух многоквартирных домов в Ленинском и Индустриальном районах города.

На ул. Окулова, 20 ООО «Специализированный застройщик «Камские огни» планирует построить дом высотой 21 и 25 этажей общей площадью 37,6 тыс. кв. м. на 309 квартир.

По адресу ул. Советской Армии, 82 ООО «Специализированный застройщик «Родонит-Строй» возведёт 10-этажное здание на 116 квартир. Общая площадь объекта — 11,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Перми.

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