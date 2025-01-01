Улетевшая на встречу с родителями жениха пермячка погибла в Дагестане Родители девушки хотят провести независимую экспертизу Поделиться Твитнуть

фото из личного архива опубликовано сайтом perm.aif.ru

Девушка из Пермского края умерла 16 марта при странных обстоятельствах в Дагестане, куда приехала знакомиться с семьёй своего жениха. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Юлия, так звали погибшую, родом из Горнозаводского округа, но в последнее время проживала и работала в Подмосковье. Там она встретила молодого человека по имени Камиль, с которым у них завязался роман. Через некоторое время они стали жить вместе, и Камиль решил представить Юлию своим родственникам, проживающим в Дагестане. 2 марта Юлия и её жених вылетели в Махачкалу.

Мать Юлии узнала о смерти дочери 16 марта. Ей позвонил Камиль и сообщил о случившемся.

По предварительной информации, девушка отправилась в баню, и её долгое отсутствие вызвало беспокойство. Когда дверь взломали, Юлию обнаружили лежащей на полу лицом вниз, в одежде, с мокрой головой. В свидетельстве о смерти указана причина: «отравление химическим веществом при невыясненных обстоятельствах».

20 марта тело Юлии доставили в Пермь. В настоящее время семья добивается проведения независимой экспертизы для установления точных обстоятельств смерти.

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