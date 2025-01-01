На участке под спорткомплекс с футбольным манежем в Перми сменят зонирование Объём инвестиций в строительство объекта составит 522 млн рублей Поделиться Твитнуть

Комиссия по ПЗЗ одобрила смену территориального зонирования под строительство спорткомплекса с футбольным манежем в Перми. На участке площадью почти 7,6 тыс. кв. м по бул. Гагарина, з/у 88а установят зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3).

Согласно данным ИСОГД, в данный момент участок входит в зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 с разрешённым видом использования «спорт». Как пояснила на заседании 21 марта представитель комиссии, решение принимается для приведения территориальной зоны в соответствии с планами по строительству спорткомплекса.

Скриншот презентации / Видеотрансляция заседания в группе "Пермский край" ВКонтакте

В прошлом году проект получил статус «приоритетного инвестиционного». Срок его реализации — 2024-2028 годы, объём инвестиций составляет 522 млн руб. Инициатором выступает совместная структура застройщика «Развитие» и детского футбольного клуба «Звезда-2013» — ООО «Развитие арена».

Примерная общая площадь спорткомплекса составит 5,5-6 тыс. кв. м. Он будет состоять из футбольного манежа площадью и административно-бытового корпуса. На его территории разместятся залы для занятий спортом, киберзал, помещения медцентра, кафе, магазин и офисы.

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