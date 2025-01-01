Участниками проекта по донорству костного мозга стали 7 тысяч жителей Прикамья Проект завершил свою десятилетнюю деятельность в крае Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Проект «Донорство ума», целью которого было продвижение донорства костного мозга в Пермском крае, завершил свою десятилетнюю деятельность. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на фонд «Дедморозим».

Начиная с 2015 года, благодаря этому проекту более 7 тыс. жителей края присоединились к Национальному регистру доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. За время его реализации фондом были разработаны действенные способы повышения осведомлённости о донорстве, а также сформировано сообщество единомышленников, включающее партнёров и добровольцев. В «Дедморозим» акцентируют внимание на том, что наработанные методики и опыт будут переданы другим организациям, занимающимся благотворительностью.

Марина Коровникова, координатор донорских мероприятий фонда, подчеркнула, что проект стал основой для дальнейшего развития донорского движения в регионе. Ресурсы, высвободившиеся после окончания проекта, будут направлены на помощь детям, находящимся в интернатах.

Жители Пермского края, желающие стать донорами костного мозга, могут зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и сдать кровь на краевой станции переливания. Коровникова также уточнила, что на сайте Национального регистра доноров можно заказать комплект для забора буккального эпителия и отправить его почтой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.