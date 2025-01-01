Вахтовик из Пермского края взыскал с работодателя более 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурский городской суд заочно постановил взыскать с ООО «ГК Энергоцентр» в пользу местного жителя 543 432 руб. в качестве долга по зарплате, включая компенсацию за просрочку выплат. Об этом сообщили в трудовой инспекции региона.

В 2023 году житель Кунгура устроился по контракту в ООО «ГК Энергоцентр» и 78 дней работал водителем грузовика вахтовым методом в городе Мирный (Якутия).

После увольнения 30 ноября 2023 года, в связи с завершением действия трудового соглашения, работник обратился в прокуратуру, заявив о нарушении его прав на своевременную и полную выплату зарплаты.

Проверка, проведенная с участием Гострудинспекции по Пермскому краю, выявила задержки в начислении зарплаты, неоплаченные сверхурочные, отсутствие еженедельных выходных и невыплату окончательного расчета при увольнении.

ООО «ГК Энергоцентр» и его руководитель были оштрафованы за нарушение трудового законодательства.

Для получения же невыплаченной зарплаты работник подал иск в суд и выиграл дело.

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