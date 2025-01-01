В выходные Пермский край может засыпать снегом В Перми высота снежного покрова вырастет на 5 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском гидрометцентре рассказали о погоде в Пермском крае в выходные 22 и 23 марта. Ожидаются холодные ночи с усилением ветра и осадками в виде снега. Днём температура будет держаться около ноля.

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода с умеренным и сильным снегом, в том числе в Перми, при этом в северных районах будет без осадков. Ветер северный 4-9 м/с, на крайнем юге с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью до -10...-15°. В субботу утром в краевом центре будет зафиксирована прибавка снежного покрова до 5 см. Днём в отдельных районах края ещё выпадет небольшой снег и потеплеет до -2…+3°, в Перми ожидается около +1°.

В воскресенье в ночное время на севере региона снова пройдут умеренные снегопады, днём зона осадков расширится на весь регион, но интенсивность ослабнет. Ветер будет западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Ночная температура воздуха окажется на уровне -10…-5°, на крайнем юге до -15°, в Перми около -8°. Дневной прогрев составит -1…+4°, в Перми около +3°.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.