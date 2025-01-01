В Германию из Пермского края вывезли 22 тонны семян льна Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В марте 2025 года из Пермского края в Германию было отправлено 22 тонны семян продовольственного льна. На данную партию был выдан фитосанитарный сертификат. На текущий момент это единственная поставка льна в Германию в этом году. Контроль экспорта осуществлялся Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

До отгрузки специалистами управления был проведён карантинный фитосанитарный осмотр и взяты образцы продукции непосредственно на месте её производства.

Согласно результатам лабораторных исследований, проведённых Пермским филиалом ФГБУ ВНИИКР, в отправляемой продукции не было выявлено карантинных вредных организмов. На основании этого был оформлен фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт продукции за пределы Российской Федерации.

С января по март 2024 года объём экспорта льна в Германию был втрое больше и составил 66 тонн.

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