Учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю выпустили продукции на 1,8 млрд рублей Более всего заключённые задействованы в деревообработке и швейном производстве Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В 2024 году учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю выпустили продукции на сумму 1,78 млрд руб. По данным пресс-службы ведомства, это на 3% больше, чем в 2023 году. План был установлен на уровне 1,4 млрд руб.

Более всего заключённые задействованы в деревообработке и швейном производстве.

В рамках реализации государственных и муниципальных заказов объёмы производства по различным отраслям распределились следующим образом: швейная отрасль выпустила продукции на 11,89 млн руб., деревообрабатывающая — на 9,45 млн руб., металлообрабатывающая — на 21,59 млн руб., а прочие виды производств — на 13,21 млн руб.

В сфере сотрудничества с коммерческими организациями в течение 2024 года было подписано 438 договоров на общую сумму 1 млрд 214,64 млн руб. В том числе с членами Пермской ТПП было заключено контрактов на 704,79 млн руб.

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