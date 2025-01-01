Главу Пермского муниципального округа выберут 27 марта На должность претендуют Ольга Андрианова и Алексей Полудницын Поделиться Твитнуть

Здание администрации Пермского района. Фото: uraloved.ru

Конкурсная комиссия определилась с основными кандидатами на пост главы Пермского муниципального округа. На пост руководителя территории претендуют два кандидата: и.о. главы округа Ольга Андрианова и глава администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын.

По данным телеграм-канала «На местах», депутаты выберут главу на заседании думы 27 марта.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку Владимира Цветова.

После этого администрацию возглавила бывший первый замглавы краевой столицы Ольга Андрианова. Её заместителями стали экс-начальник управления внешнего благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов и экс-руководитель департамента градостроительства Мария Норова.

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