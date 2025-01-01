На пост главы Пермского муниципального округа претендуют два человека Пока обязанности руководителя исполняет Ольга Андрианова Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

Завершился приём документов на конкурс на должность главы Пермского муниципального округа. По информации источников «Звезды», заявки поступили от двоих человек.

На пост претендуют и.о. руководителя муниципалитета, первый замглавы Ольга Андрианова, а также руководитель администрации Индустриального района Перми Алексей Полудницын.

Напомним, в январе депутаты думы Пермского муниципального округа приняли отставку Владимира Цветова. Администрацию возглавила бывший первый замглавы краевой столицы Ольга Андрианова. Её заместителями стали экс-начальник управления внешнего благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов и экс-руководитель департамента градостроительства Мария Норова.

В начале февраля была определена дата проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение главы территории. Документы от желающих участвовать принимались с 11 февраля по 13 марта. Кандидатов определят 21 марта.

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