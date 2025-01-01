В Перми откроется кафе быстрого питания ижевской сети Raketa.Time to fly Заведение откроется на Чернышевского Поделиться Твитнуть

В Перми ожидается открытие кафе быстрого питания федеральной сети Raketa.Time to fly из Ижевска. Как сообщает ИА «Текст», первое заведение откроется по франшизе. Оно будет расположено в здании по ул. Чернышевского, 8б. Сейчас в помещении ведётся ремонт.

По данным издания, в кафе планируется разместить 12-13 посадочных мест. В меню войдут шашлык, картофель фри, десерты и шаурма, в том числе шаурма с креветками и растительным мясом. Открытие ожидается уже в апреле.

Проект Raketa.Time to fly был запущен в 2019 году. Сейчас девять точек сети работают в Ижевске, Казани, Волгограде, Воткинске и Сарапуле.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми ожидается открытие кафе здорового питания «Пэпэ» по ул. Чернышевского, 20. Сеть была основана в Казани в 2020 году.

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