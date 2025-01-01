В Пермь снова пытались ввезти опасные молоко и мясо Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту предотвращена попытка нелегального ввоза молока и мясных изделий без необходимой маркировки. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили потенциально опасные продукты в багаже пассажиров, о чём сообщается на официальном сайте организации.

Так, у гражданки России в ручной клади было обнаружено 0,98 кг молочных продуктов, а у гражданина Таджикистана — 2,2 кг молочной и мясной продукции. Все продукты были изготовлены не промышленным способом и не имели заводской упаковки, информации о производителе, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения.

В отношении данных лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях, 18 марта их оштрафовали на 1 тыс. руб. каждого.

В Россельхознадзоре фиксируют регулярные попытки ввоза в регион потенциально опасной животноводческой продукции.

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