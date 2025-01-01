В Соликамске восстановлено теплоснабжение Порыв в микрорайоне Клестовка устранён Поделиться Твитнуть

фото: администрация Соликамска

По состоянию на 22:00 четверга, 20 марта, порыв на сетях теплоснабжения в Соликамске устранён.

Как сообщил глава Соликамска Александр Русанов в своём telegram-канале, теплоснабжение было полностью восстановлено.

Напомним, 20 марта, в 9 часов утра из-за автоматического отключения на городской электроподстанции была приостановлена подача тепла от центральной котельной и БИС-2. По словам Русанова, оперативные действия специалистов позволили восстановить работу центральной котельной в обычном режиме.

Глава города уточнил, что причиной инцидента стал прорыв теплосети в м/р Клестовка. Место повреждения было обнаружено, устранением неисправности занималась ремонтная бригада «Теплоэнерго». Русанов подчеркнул, что у специалистов есть все необходимые ресурсы и оборудование для проведения ремонтных работ. На котельной БИС-2 были запущены сетевые насосы, шла работа по организации планомерного подключения потребителей к теплоносителю.

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