Жители Соликамска в Пермском крае из-за аварии остались без отопления Идут ремонтные работы Поделиться Твитнуть

фото: администрация Соликамска

В Соликамске Пермского края произошла авария, повлекшая за собой временное прекращение работы двух котельных.

Как сообщил глава города Александр Русанов в своем телеграм-канале, сегодня, 20 марта, в 9 часов утра из-за автоматического отключения на городской электроподстанции была приостановлена подача тепла от центральной котельной и БИС-2. По словам Русанова, оперативные действия специалистов позволили восстановить работу центральной котельной в обычном режиме.

Глава города уточнил, что причиной инцидента стал прорыв теплосети в микрорайоне Клестовка. Место повреждения обнаружено, и ремонтная бригада "Теплоэнерго" занимается устранением неисправности. Русанов подчеркнул, что у специалистов есть все необходимые ресурсы и оборудование для проведения ремонтных работ. В данный момент на котельной БИС-2 запущены сетевые насосы, и ведется подготовка к постепенному восстановлению теплоснабжения потребителей.

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