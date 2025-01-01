В Перми определили дату проведения Дня открытых дверей для родителей первоклассников Он состоится 22 марта Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в этом году День открытых дверей по вопросу приёма в первые классы запланирован на 22 марта. Родители смогут познакомиться с образовательными программами, педагогами и правилами приёма.

Мероприятия будут проходить в очном и в онлайн-формате. Родители узнают о необходимых документах для поступления в первый класс и об организации учебного процесса. Время проведения можно уточнить на сайтах школ.

Помимо этого, с 26 марта по 3 апреля начнёт работать «горячая линия» по вопросам о приёме в первые классы. С 9:00 до 18:00 специалисты городского департамента образования будут отвечать на интересующие вопросы по телефону: 212-95-20.

Правила подачи документов размещены на официальных сайтах школ во вкладке «Приём в первый класс».

Напомним, в прошлом году дни открытых дверей в пермских школах для семей будущих первоклассников перенесли с 23 на 30 марта.

Это решение было принято на фоне произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где от пуль террористов и в пожаре погибли более 60 человек, в том числе трое детей, более 100 госпитализировали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.