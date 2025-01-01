В Пермском крае появится горизонтальное колесо обозрения Уникальный арт-объект установят в Осе Поделиться Твитнуть

В администрации Осинского округа Пермского края «Новому компаньону» рассказали подробности проекта благоустройства набережной в Осе. Помимо основных работ, будут обустроены спортивные и детские площадки и установлены три уникальных арт-объекта.

В частности, на обустраиваемой территории будет установлен «портал» в виде горизонтального колеса обозрения с амфитеатром, сценой, кафе и смотровой площадкой, а также два плавучих арт-объекта на воде под названиями «Дерево» и «Дом». В зонах отдыха появятся детская игровая площадка, площадка для тихого отдыха, «воркаут», гимнастическая площадка и площадка соревнований на тренажёрах.

Проект благоустройства набережной «Три сюжета» будет реализован в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Работы будут проведены на участке от лестничного спуска (от памятника Пугачёву) до Комсомольской площади. В перечень вошли планировка территории, обустройство лестничного спуска, устройство мощения из тротуарной плитки и площадок из резинового покрытия, покрытия из мульчи, деревянного настила, озеленение, монтаж опор освещения и видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и спортивных элементов.

Как писал ранее «Новый компаньон», по результатам электронного аукциона власти округа приняли решение заключить контракт с участником, предложившим выполнить благоустройство за 84,1 млн руб. Срок выполнения работ — до 10 сентября. Информация об исполнителе на сайте госзакупок не опубликована.

В администрации муниципалитета сообщили, что в данный момент контракт ещё не заключён. Подрядная организация пока не определена, о том, кто выполнит работы, станет известно только после заключения контракта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.