В историческом центре Осы в Пермском крае выполнят благоустройство за 84 млн рублей Ранее проект выиграл федеральный конкурс Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Управление развития инфраструктуры администрации Осинского муниципального округа в Пермском крае подвело итоги электронного аукциона по благоустройству территории общего пользования в исторической части Осы. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 99,5 млн руб. На участие поступило две заявки, одна из них была отклонена за несоответствие установленным требованиям, вторая была признана соответствующей требованиям. В связи с этим власти приняли решение о заключении контракта со вторым участником, предложившим выполнить работы на 15,8% ниже начальной цены — за 84,1 млн руб.

В техзадании указано, что подрядчик должен будет выполнить работы с 10 апреля по 10 сентября в рамках проекта «Три сюжета». Перед основным этапом необходимо провести раскопки на участке площадью 327 кв. м в месте расположения памятника археологии «Осинское I, селище» и подготовительные работы.

Данные исполнителя на сайте госзакупок не опубликованы. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», подрядчиком выбрано местное ООО «Благо». Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

В ноябре стало известно, что среди пяти победителей федерального проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году стал проект из Осы под названием «Три сюжета». Он предусматривает благоустройство территории набережной и создание трёх новых точек притяжения — «Развилка», «Мини-площадь» и «Портал». Общий объём полученного федерального финансирования на пять проектов в Прикамье — 431,5 млн руб., ещё 50 млн будет направлено из краевого бюджета.

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