Дело экс-начальника пермской колонии передаётся в суд Дмитрия Ассанова обвиняют во взяточничестве почти на 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере и получении взятки за незаконные действия.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет обвиняемому давали взятки два предпринимателя за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением. Деньги он брал через посредников и лично. Сумма взяток составила почти 4 млн руб.

Уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей правоохранительные органы выделили в отдельные производства.

Как ранее писал «Новый компаньон», силовики задержали Ассанова 19 марта 2024 года прямо на рабочем месте. После этого его отправили в СИЗО.

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