Пермячка осуждена за мошенничество с материнским капиталом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми Мотовилихинский районный суд вынес решение по делу местной жительницы, признав её виновной в мошенничестве, связанном с незаконным получением выплат в значительном размере (ч. 1, 3 ст. 159.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в сентябре 2020 года обвиняемая представила в ЗАГС Мотовилихинского района Перми поддельные документы о рождении второго ребёнка. В результате до апреля 2023 года она неправомерно получала ежемесячные выплаты на фиктивного ребёнка, а также получила государственный сертификат на материнский капитал, который использовала для приобретения жилья и последующего обналичивания средств.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённой в пользу государства незаконно полученные денежные средства.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

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