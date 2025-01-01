Объём предложения на первичной рынке недвижимости Перми установил рекорд Средняя стоимость квадратного метра превысила 153 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2025 года рынок первичной недвижимости Перми достиг рекордного значения за последние четыре года, зафиксировав объем предложения в 562 738 кв. метров, об этом сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив. РФ».

Общее число квартир, выставленных на продажу в новостройках, составило 10 983 единицы, что эквивалентно 562 738 кв. метров и демонстрирует прирост на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке по данным на 19 марта составляет 153,1 тыс. рублей за квадратный метр.

В настоящее время в городе активно работают 48 застройщиков, реализующих 61 проект. С начала 2025 года стартовали продажи в новых проектах общей площадью свыше 25 тыс. кв. метров.

Лидерами по объему предложения в феврале 2025 года стали: СИК «Девелопмент-Юг» (19% экспозиции), ПЗСП (15,25%) и СГ «Развитие» (8,57%).

В рейтинге застройщиков по объему продаж с начала года также лидируют СИК «Девелопмент-Юг» (17%), ПЗСП (8,6%) и ГК ПМД (8,5%).

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