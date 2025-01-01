Главу Еловского округа Прикамья изберут 26 марта На должность руководителя претендуют Евгений Кустов и Татьяна Софронова Поделиться Твитнуть

В Еловском округе по итогам заседания конкурсной комиссии стали известны претенденты на пост главы территории. За должность будут бороться два заместителя главы округа: Евгений Кустов, который отвечает за вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, и Татьяна Софронова, курирующая социальную политику.

По данным телеграм-канала «На местах», вопрос об избрании главы округа депутаты местной думы рассмотрят на заседании 26 марта.

Как ранее писал «Новый компаньон», конкурс на замещение должности руководителя Еловского округа был объявлен в начале февраля. Документы от желающих участвовать принимались с 7 февраля по 10 марта.

Отметим, в конце января этого года депутаты Еловской думы приняли решение об отставке Антона Чечкина с поста главы муниципалитета — он занимал этот пост более десяти лет.

В период конкурсных процедур обязанности руководителя округа временно исполняет Евгений Кустов.

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