В Елово Пермского края объявили конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы Кандидаты представят свои программы 20 марта Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в Еловском округе был объявлен конкурс на замещение должности нового руководителя территории.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», документы от желающих участвовать в конкурсе будут приниматься с 7 февраля по 10 марта. Кандидаты представят свои программы по развитию округа на испытательном этапе 20 марта. Это решение было принято депутатами думы Еловского муниципального округа на сегодняшнем заседании.

Напомним, в конце января депутаты Еловской думы приняли решение об отставке Антона Чечкина с поста главы муниципалитета, который занимал эту позицию более десяти лет.

В период проведения конкурсных процедур обязанности руководителя округа временно исполняет заместитель главы по развитию инфраструктуры Евгений Кустов.

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