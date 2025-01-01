Власти Перми требуют снести мини-рынок на перекрёстке улиц Пушкина и Попова Активную застройку этой территории ведёт девелоперская компания ПМД Поделиться Твитнуть

В судебные органы обратилась администрация Ленинского района Перми с исковым заявлением в отношении ООО «С.О.В.А.», а также трёх индивидуальных предпринимателей: К. Шарифуллина, О. Паньковой и В. Никулина. Предметом иска является требование о демонтаже трёх незаконно установленных торговых точек, находящихся на участке по ул. Пушкина, 87 (пересечение с ул. Попова). Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, речь идёт о киоске, торгующем овощами и фруктами, и павильонах «Мамин хлеб» и «Сладкий домик». В случае невыполнения судебного решения администрация просит взыскивать с ответчиков неустойку в размере 15 тыс. руб. за каждый день просрочки. Суд приступил к рассмотрению дела 11 марта.

Администрация также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер, направленных на запрет ответчикам распоряжаться спорными объектами или перемещать их в пределах участка, мотивируя это опасениями возможной продажи или переноса данных объектов. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Указанный мини-рынок располагается в квартале, где ранее находился бизнес-центр «Тополя» (ул. Попова, 59, сейчас — отель Avant) и аварийный дом по ул. Попова, 57. Активную застройку этого квартала ведёт девелоперская компания ПМД, возводящая ЖК «Эволюция». Недавно ПМД приобрела комплекс зданий в этом квартале, включая здание, в котором располагался ресторан «Дунай». Все эти объекты планируется снести в рамках редевелопмента территории.

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