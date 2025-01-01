В Прикамье простятся с погибшим на СВО 18-летним Артёмом Экимяном Молодой человек погиб при освобождении Курской области Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В ходе боевых действий спецоперации погиб военнослужащий из Очёрского округа Артём Экимян. Об этом рассказали в местной администрации.

Артём родился 16 июня 2006 года в Краснодарском крае. Когда ему было четыре месяца, он с мамой и сестрой переехал в Очёрский район. Там он окончил школу и поступил в Верещагинский многопрофильный техникум, планируя связать свою жизнь с железной дорогой.

Однако, не закончив обучение, ушёл в академический отпуск и поступил на военную службу по контракту. После первоначального обучения военной службе отправился в зону СВО, где погиб при освобождении Курской области 10 марта в звании рядового.

Администрация принесла соболезнования родным и близким Артёма.

Прощание с военнослужащим состоится 21 марта в Михайло-Архангельской церкви Очёра (ул. Ленина, 32). Отпевание начнётся в 14:00. Гражданская панихида пройдёт в 14:30 во дворе храма.

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