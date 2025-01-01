Участники СВО стали в два раза чаще обращаться к омбудсмену Пермского края За год из плена удалось вернуть 37 жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2024 году было направлено 1305 обращений по вопросам защиты прав военнослужащих, мобилизованных, призывников и их семей. Как рассказал на заседании краевого парламента Игорь Сапко, по сравнению с 2023 годом показатель вырос более чем в два раза.

Большая часть обращений связана с установлением местонахождения и возвращения из плена, предоставлением регулярного отпуска, получением денежного довольствия и соцвыплат, а также с оказанием медпомощи и проведением военно-врачебной комиссии.

В ходе обменов военнопленными с Украиной в течение года удалось вернуть 37 жителей Прикамья.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ходе состоявшегося обмена пленными в марте между Россией и Украиной по формуле 175 на 175 домой вернулись два мобилизованных и два контрактника из Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми. Один из них попал в плен раненым и сейчас нуждается в реабилитации, другие потеряли связь с родными ещё в 2023 году и числились пропавшими без вести.

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